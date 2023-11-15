КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ (CALCII FOLINAS)

в/в, в/м. При лечении метотрексатом в средних дозах кальций фолинат вводят парентерально в дозе 3–15 мг сразу после приема метотрексата, затем эту же дозу вводят несколько раз повторно с интервалом 3 ч.

При местном лечении язвенно-некротического стоматита, возникшего в результате применения метотрексата, проводят полоскания р-ром кальция фолината, при этом р-р глотать нельзя.

При случайной передозировке метотрексата кальция фолинат вводят в течение 1 ч после введения метотрексата в дозе 10 мг/м2 каждые 3 ч.

В качестве протекторного средства при применении метотрексата в средних дозах кальция фолинат обычно вводят в дозе от 5 до 40 мг/м2 каждые 2–3 ч в течение 48–72 ч, спустя 2–4 ч после инфузии метотрексата. При введении метотрексата в высоких дозах кальция фолинат применяют в форме в/в инфузии в дозе вплоть до 40 мг/м2 в течение 12 ч, а спустя 3–6 ч дозу снижают до 10–15 мг/м2.

При введении метотрексата в очень высоких дозах дозу кальция фолината необходимо устанавливать на основании результатов систематического контроля за уровнем метотрексата в крови.