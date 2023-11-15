КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ (CALCII FOLINAS) Действующее вещество
RTECS: кaльция 5-формилтетрагидрофолат.
USPDDN: кальций N-(p-((((6RS)-2-амино-5-формил-5,6,7,8-тетрагидро-4-гидрокси-6-птеридинил)метил)амино)бензоил)-L-глутамат (1:1).
замещенный аналог фолиевой кислоты, применяется в качестве антидота при терапии метотрексатом и другими антагонистами фолиевой кислоты. Цитостатики с антагонистическим в отношении фолиевой кислоты действием (например метотрексат) способны ингибировать дигидрофолатредуктазу и тем самым препятствовать редуцированию фолиевой кислоты в тетрагидрофолат, который является важным кофактором переноса одноуглеродных остатков в биосинтезе нуклеиновых кислот. В результате происходит блокирование синтеза нуклеиновых кислот и деления клеток. Применение кальция фолината, который метаболизируется в тетрагидрофолат, позволяет обойти такую блокировку и восстановить биосинтетические процессы. Защитное действие кальция фолината проявляется только в отношении здоровых клеток и не распространяется на клетки опухолей, имеющие иной биохимизм.
с профилактической целью при применении метотрексата в средних и высоких дозах; в качестве антидота при передозировке метотрексата.
в/в, в/м. При лечении метотрексатом в средних дозах кальций фолинат вводят парентерально в дозе 3–15 мг сразу после приема метотрексата, затем эту же дозу вводят несколько раз повторно с интервалом 3 ч.
При местном лечении язвенно-некротического стоматита, возникшего в результате применения метотрексата, проводят полоскания р-ром кальция фолината, при этом р-р глотать нельзя.
При случайной передозировке метотрексата кальция фолинат вводят в течение 1 ч после введения метотрексата в дозе 10 мг/м2 каждые 3 ч.
В качестве протекторного средства при применении метотрексата в средних дозах кальция фолинат обычно вводят в дозе от 5 до 40 мг/м2 каждые 2–3 ч в течение 48–72 ч, спустя 2–4 ч после инфузии метотрексата. При введении метотрексата в высоких дозах кальция фолинат применяют в форме в/в инфузии в дозе вплоть до 40 мг/м2 в течение 12 ч, а спустя 3–6 ч дозу снижают до 10–15 мг/м2.
При введении метотрексата в очень высоких дозах дозу кальция фолината необходимо устанавливать на основании результатов систематического контроля за уровнем метотрексата в крови.
мегалобластная форма анемии при дефиците витамина В12.
диспептические явления, аллергические реакции.