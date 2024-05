КО-ТРИМОКСАЗОЛ* (CO-TRIMOXAZOLUM*)

ко-тримоксазол — фиксированная комбинация двух противомикробных средств (сульфаметоксазол и триметоприм в соотношении 5:1), которые оказывают синергическое действие, блокируя два фермента, катализирующих последовательные стадии биосинтеза фолиевой кислоты в микроорганизмах. Благодаря этому механизму бактерицидное действие in vitro достигается при такой концентрации, в которой отдельные компоненты проявляют бактериостатический эффект. Помимо этого, ко-тримоксазол часто бывает эффективен в отношении возбудителей, устойчивых к одному из его компонентов.

In vitro антибактериальное действие ко-тримоксазола распространяется на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных патогенных микроорганизмов, хотя чувствительность может отличаться в различных географических регионах.

Чувствительные возбудители (МПК <80 мг/л по сульфаметоксазолу):

кокки: Staphylococcus aureus (метициллинчувствительные и метициллинустойчивые штаммы), Staphylococcus spp. (коагулазоотрицательные), β-гемолитические стрептококки групп А и В, Enterococcus faecalis, не β-гемолитические стрептококки (не классифицируемые по-другому), Streptococcus pneumoniae (пенициллинчувствительные и пенициллинустойчивые штаммы), Branhamella catarrhalis.

Грамотрицательные микроорганизмы: Haemophilus influenzae (β-лактамазообразующие и β-лактамазонеобразующие штаммы), Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus ducreyi, Citrobacter freundii, другие виды Citrobacter, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, другие виды Klebsiella, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Hafnia alvei, Serratia marcescens, Serratia liquefaciens, другие виды Serratia, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, другие виды Providencia, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Shigella spp., Yersinia enterocolitica, другие виды Yersinia, Vibrio cholerae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Cedecea spp., Edwardsiella tarda, Kluyvera spp., Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratus (в основном A. baumanii), Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Pseudomonas cepacia, Brucella spp., Chlamydia trachomatis, Nocardia asteroides, Pneumocystis carinii.

Частично чувствительные возбудители (МПК = 80–160 мг/л по сульфаметоксазолу): Stenotrophomonas maltophilia (ранее называвшаяся Xanthomonas maltophilia).

Устойчивые возбудители (МПК >160 мг/л по сульфаметоксазолу): Mycoplasma spp., Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum.

После перорального приема триметоприм и сульфаметоксазол быстро и почти полностью всасываются в верхних отделах ЖКТ. После однократного приема 160 мг триметоприма + 800 мг сульфаметоксазола C max триметоприма в плазме крови составляет 1,5–3 мкг/л, а сульфаметоксазола — 40–80 мкг/л. При многократном приеме каждые 12 ч минимальная равновесная концентрация через 2–3 дня стабилизируется в пределах 1,3–2,8 мкг/мл для триметоприма и 32–63 мкг/мл для сульфаметоксазола. Объем распределения триметоприма составляет около 130 л, сульфаметоксазола — около 20 л; 45% триметоприма и 66% сульфаметоксазола связаны с белками плазмы крови. Триметоприм несколько лучше, чем сульфаметоксазол, проникает в невоспаленную ткань предстательной железы, семенную жидкость, секрет влагалища, слюну, здоровую и воспаленную ткань легких, а также в желчь, в то время как в СМЖ и водянистую влагу глаза оба компонента ко-тримоксазола проникают одинаково. Большое количество триметоприма и несколько меньшее количество сульфаметоксазола поступает из кровотока в интерстициальную и другие экстравазальные жидкости организма, при этом их концентрация превышает МПК для большинства патогенных микроорганизмов. У человека оба компонента выявляют в плаценте, крови пуповины, околоплодных водах, ткани печени и легких плода, что свидетельствует о проникновении обоих веществ через плацентарный барьер. Как правило, концентрация триметоприма в организме плода близка к таковой в организме матери, а концентрация сульфаметоксазола в организме плода ниже. Оба вещества проникают в грудное молоко. Концентрация в грудном молоке близка (для триметоприма) или ниже (для сульфаметоксазола) таковой в плазме крови матери. Приблизительно 50–70% дозы триметоприма и 10–30% дозы сульфаметоксазола выводится в неизмененном виде. Основными метаболитами триметоприма являются 1- и 3-оксиды и 3- и 4-гидроксипроизводные. Некоторые метаболиты обладают противомикробной активностью. Сульфаметоксазол метаболизируется в печени преимущественно путем N4-ацетилирования и (в меньшей степени) конъюгацией с глюкуроновой кислотой. Значения T ½ двух компонентов очень близки друг к другу (в среднем 10–11 ч). Оба вещества, а также их метаболиты выделяются почти исключительно почками как путем клубочковой фильтрации, так и канальцевой секреции, вследствие чего концентрация обоих активных веществ в моче значительно выше, чем в крови. Небольшая часть активных веществ выводится с калом. У больных старческого возраста, а также при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина — 15–30 мл/мин) T ½ обоих компонентов ко-тримоксазола увеличивается, что требует коррекции дозы.