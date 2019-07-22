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Baxter Oncology
6 препаратов
6 препаратов
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Эндоксан®
Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 50 мг блистер №50
Baxter Oncology
от
1639,07
грн
в 323 аптеках
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Эндоксан® 1 г
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
от
1447,36
грн
в 309 аптеках
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Эндоксан® 200 мг
Порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №10
Baxter Oncology
от
3091,90
грн
в 309 аптеках
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Эндоксан® 500 мг
Порошок для приготовления инъекционного раствора 500 мг флакон №1
Baxter Oncology
от
732,00
грн
в 292 аптеках
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Холоксан® 1 г
Порошок для приготовления инъекционного раствора 1 г флакон №1
Baxter Oncology
от
2158,00
грн
в 290 аптеках
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Эндоксан® 200 мг
Порошок для раствора для инъекций 200 мг флакон №1
Baxter Oncology
от
380,00
грн
в 1 аптеке
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