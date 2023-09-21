ЦИСПЛАТИН (CISPLATINUM)

со стороны мочевыделительной системы: кумулятивная, дозозависимая почечная недостаточность является основным фактором токсичности, ограничивающим дозу цисплатина. Наиболее часто отмечается уменьшение клубочковой фильтрации, проявляющееся повышением уровня креатинина в плазме крови. Адекватная гидратация до и после лечения может уменьшить выраженность проявлений нефротоксичности.

Со стороны системы кроветворения: гематологическая токсичность также является дозозависимой и кумулятивной. Наименьшее количество тромбоцитов и лейкоцитов обычно отмечается между 18-м и 32-м днем и возвращается к исходному уровню у большинства больных через 39 дней. Лейкопения и тромбоцитопения более выражены при применении цисплатина в дозах, превышающих 50 мг/м2. Последующие курсы цисплатина не следует начинать, пока уровень тромбоцитов не превысит 100 000/мм3, а уровень лейкоцитов — 4000/мм3.

У значительного числа больных отмечают анемию (снижение гемоглобина на более чем 2 г%) — обычно после нескольких курсов лечения. В тяжелых случаях может потребоваться переливание эритромассы. Терапия цисплатином может вызывать развитие гемолитической анемии с положительной реакцией Кумбса. Последующие курсы лечения цисплатином могут вызвать усиление гемолиза у предрасположенных к этому пациентов.

Со стороны системы пищеварения: тошнота и рвота развиваются почти у всех больных, получающих лечение цисплатином, в отдельных случаях настолько выражены, что возникает необходимость в снижении дозы или прекращении лечения. Отмечалось повышение активности АсАТ и ЩФ с клиническими признаками токсического действия на печень.

Со стороны ЦНС и органов чувств: кумулятивная ототоксичность развивается в основном при применении в высоких дозах. Часто наблюдаемые признаки ототоксичности — ощущение шума в ушах или снижение слуха. Шум в ушах обычно продолжается от нескольких часов до 1 нед после прекращения терапии. Потеря слуха может быть одно- или двусторонней в диапазоне 40 000–8000 Гц (у 10–30% пациентов). Частота и тяжесть такого поражения слуха повышаются при повторных курсах и могут быть необратимыми.

Периферические нейропатии проявляются парестезиями по типу чулок и перчаток, арефлексией и утратой вибрационной чувствительности, особенно в тех случаях, когда цисплатин назначают в высоких дозах или чаще, чем рекомендовано. Эти нейропатии могут быть необратимыми. Сообщалось о развитии неврита зрительного нерва после применения цисплатина.

При длительной терапии возможно также возникновение миастенического синдрома и судорог (при развитии таких явлений следует отменить цисплатин).

Влияние на гомеостаз: гипомагнезиемия и гипокальциемия могут возникать и проявляться мышечной возбудимостью или спазмами, тремором, карпопедальными спазмами и/или тетанией. Может развиваться гиперурикемия, особенно при применении доз, превышающих 50 мг/м2. Пик уровня мочевой кислоты отмечается через 3–5 дней после применения цисплатина.

Аллергические реакции — анафилактоидные реакции, проявляющиеся преимущественно отеком лица, головокружением, тахикардией, кожными высыпаниями и артериальной гипотензией. Реакции обычно развиваются в течение нескольких минут после введения цисплатина, для их устранения в/в вводят эпинефрин, ГКС и/или антигистаминные средства.