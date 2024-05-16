Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ, ПЕНИЦИЛЛИНЫПенициллины, чувствительные к действию бета-лактамазБензилпенициллинБензилпенициллинЦены в аптеках

Бензилпенициллин порошок для раствора для инъекций 500000 ЕД флакон, №1 - Харьков (6234) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (6)
8,91 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
7,74 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (5)
8,82 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 26 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
9,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
10,86
Экономия: -1,60 грн
9,26 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (10)
8,12 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
8,42
Экономия: -1,12 грн
7,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (8)
6,44 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
7,55
Экономия: -0,44 грн
7,11 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
8,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
10,16
Экономия: -0,56 грн
9,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (7)
6,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
10,20
Экономия: -1,24 грн
8,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (12)
10,49
Экономия: -0,80 грн
9,69 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (21)
8,81 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
8,92
Экономия: -0,42 грн
8,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
8,15 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (6)
9,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 134/3
Всего: упаковка (1)
9,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 21
Всего: упаковка (1)
8,71 грн