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Агнести таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер, №28 - Киев (597354) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 442 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (269)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
410,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
414,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
413,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (13)
361,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
506,99
Экономия: -119,46 грн
387,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (4)
365,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
383,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
469,40
Экономия: -100,78 грн
368,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1), блистер (1)
368,80
Экономия: -28,72 грн
340,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3), блистер (1)
365,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
430,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
363,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
367,34
Экономия: -19,71 грн
347,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (269)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
410,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (269)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
410,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
445,32
Экономия: -36,84 грн
408,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2), блистер (1)
361,25
Экономия: -13,63 грн
347,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
362,96
Экономия: -15,33 грн
347,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
464,99
Экономия: -77,46 грн
387,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (269)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
410,40 грн