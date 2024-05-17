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Аминалон таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер, №50 - Запорожье (63232) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1), блистер (2)
50,90 грн
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4), блистер (1)
56,49
Экономия: -8,68 грн
47,81 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (4)
51,83
Экономия: -7,20 грн
44,63 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
55,00
Экономия: -11,00 грн
44,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
46,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
52,22
Экономия: -6,35 грн
45,87 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
46,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (3)
52,30
Экономия: -7,68 грн
44,62 грн
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), блистер (3)
47,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
53,00
Экономия: -9,13 грн
43,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
51,43
Экономия: -7,49 грн
43,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
55,77
Экономия: -11,06 грн
44,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
50,05
Экономия: -2,55 грн
47,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
47,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), блистер (3)
57,15
Экономия: -3,99 грн
53,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
53,17
Экономия: -7,95 грн
45,22 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
55,00
Экономия: -11,00 грн
44,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), блистер (3)
55,18
Экономия: -4,81 грн
50,37 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
53,81
Экономия: -7,94 грн
45,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (3), блистер (3)
46,65 грн