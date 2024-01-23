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Активные вещества — “Ф”ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM FOLICUM)

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM FOLICUM) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Фолиевая кислота таблетки, 1 мг, блистер, № 50; Sopharma
Фолиевая кислота Таблетки, 1 мг, блистер, № 50 Sopharma
В 692 аптеках
от 12,34 грн
Цены в аптеках
Фолиевая кислота таблетки, 5 мг, блистер, № 50; Sopharma
Фолиевая кислота Таблетки, 5 мг, блистер, № 50 Sopharma
В 605 аптеках
от 38,91 грн
Цены в аптеках
Фолиевая кислота таблетки, 5 мг, контейнер, № 50; Технолог
Фолиевая кислота Таблетки, 5 мг, контейнер, № 50 Технолог
В 437 аптеках
от 43,30 грн
Цены в аптеках
Фолиевая кислота таблетки, 1 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Фолиевая кислота Таблетки, 1 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 311 аптеке
от 10,32 грн
Цены в аптеках
Фолиевая кислота таблетки, 1 мг, контейнер, № 50; Технолог
Фолиевая кислота Таблетки, 1 мг, контейнер, № 50 Технолог
В 199 аптеках
от 14,21 грн
Цены в аптеках
Фолиевая кислота таблетки, 1 мг, блистер, № 50; Технолог
Фолиевая кислота Таблетки, 1 мг, блистер, № 50 Технолог
В 70 аптеках
от 15,25 грн
Цены в аптеках
Фолиевая кислота Астра таблетки, 5 мг, блистер, № 50; Астрафарм
Фолиевая кислота Астра Таблетки, 5 мг, блистер, № 50 Астрафарм
В 54 аптеках
от 55,30 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р для инъекций и инфузий.
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM FOLICUM)
CAS №: 59-30-3 C19H19N7O6
MeSH, TSCAINV, USPDDN: N-(4-(((2-амино-1,4-дигидро-4-оксо-6-птеридинил)метил)амино)бензоил)-L-глутаминовая кислота.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р для инъекций и инфузий.

в организме фолиевая кислота (витамин В9) восстанавливается до тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся коферментом, участвующим в различных метаболических процессах. Необходима для нормального созревания мегалобластов и образования нормобластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот (метионина, серина и др.), нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, а также в обмене холина. В период беременности выполняет определенную защитную функцию по отношению к воздействию тератогенных факторов.

макроцитарная гиперхромная анемия, обусловленная дефицитом фолиевой кислоты. В составе комбинированной терапии следующих заболеваний: анемии и лейкопении, вызванных лекарственными средствами и ионизирующей радиацией; спру; хронического гастроэнтерита; туберкулеза кишечника. Профилактика дефицита фолиевой кислоты в организме, в том числе в период беременности и кормления грудью.

с лечебной целью взрослым назначают по 0,005 г/сут; детям — в более низких дозах в зависимости от возраста. Курс лечения составляет 20–30 дней.
Суточная потребность в фолиевой кислоте составляет для детей в возрасте 1–6 мес — 25 мкг, 6–12 мес — 35 мкг, 1 года—3 лет — 50 мкг, 4–6 лет— 75 мкг, 7–10 лет — 100 мкг, 11–14 лет — 150 мкг, 15 лет и старше — 200 мкг. В период беременности потребность в фолиевой кислоте 400 мкг/сут, в период кормления грудью — 260–280 мкг/сут.

повышенная чувствительность к фолиевой кислоте.

возможны аллергические реакции.

при пернициозной анемии фолиевую кислоту следует назначать только в комбинации с цианкобаламином, поскольку фолиевая кислота, стимулируя гемопоэз, не предупреждает развития неврологических осложнений (фуникулярного миелоза и др.). Длительно применять фолиевую кислоту (особенно в высоких дозах) не следует из-за риска снижения концентрации цианокобаламина в крови.