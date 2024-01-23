ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM FOLICUM)

с лечебной целью взрослым назначают по 0,005 г/сут; детям — в более низких дозах в зависимости от возраста. Курс лечения составляет 20–30 дней.

Суточная потребность в фолиевой кислоте составляет для детей в возрасте 1–6 мес — 25 мкг, 6–12 мес — 35 мкг, 1 года—3 лет — 50 мкг, 4–6 лет— 75 мкг, 7–10 лет — 100 мкг, 11–14 лет — 150 мкг, 15 лет и старше — 200 мкг. В период беременности потребность в фолиевой кислоте 400 мкг/сут, в период кормления грудью — 260–280 мкг/сут.