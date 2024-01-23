ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM FOLICUM) Действующее вещество
в организме фолиевая кислота (витамин В9) восстанавливается до тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся коферментом, участвующим в различных метаболических процессах. Необходима для нормального созревания мегалобластов и образования нормобластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот (метионина, серина и др.), нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов, а также в обмене холина. В период беременности выполняет определенную защитную функцию по отношению к воздействию тератогенных факторов.
макроцитарная гиперхромная анемия, обусловленная дефицитом фолиевой кислоты. В составе комбинированной терапии следующих заболеваний: анемии и лейкопении, вызванных лекарственными средствами и ионизирующей радиацией; спру; хронического гастроэнтерита; туберкулеза кишечника. Профилактика дефицита фолиевой кислоты в организме, в том числе в период беременности и кормления грудью.
с лечебной целью взрослым назначают по 0,005 г/сут; детям — в более низких дозах в зависимости от возраста. Курс лечения составляет 20–30 дней.
Суточная потребность в фолиевой кислоте составляет для детей в возрасте 1–6 мес — 25 мкг, 6–12 мес — 35 мкг, 1 года—3 лет — 50 мкг, 4–6 лет— 75 мкг, 7–10 лет — 100 мкг, 11–14 лет — 150 мкг, 15 лет и старше — 200 мкг. В период беременности потребность в фолиевой кислоте 400 мкг/сут, в период кормления грудью — 260–280 мкг/сут.
повышенная чувствительность к фолиевой кислоте.
возможны аллергические реакции.
при пернициозной анемии фолиевую кислоту следует назначать только в комбинации с цианкобаламином, поскольку фолиевая кислота, стимулируя гемопоэз, не предупреждает развития неврологических осложнений (фуникулярного миелоза и др.). Длительно применять фолиевую кислоту (особенно в высоких дозах) не следует из-за риска снижения концентрации цианокобаламина в крови.