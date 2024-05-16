Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫДОПАМИНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПроизводные адамантанаАмантадинАмантинЦены в аптеках

Амантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер, №30 - Харьков (100129) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
279,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), блистер (1)
323,70
Экономия: -23,24 грн
300,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
302,00 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
341,19 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
302,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
302,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
302,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
313,53 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
331,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
334,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
302,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
302,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
302,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
279,33 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
315,53
Экономия: -18,53 грн
297,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
302,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
302,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
302,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
302,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
302,00 грн