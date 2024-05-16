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Алтейка Галичфарм сироп флакон стеклянный 200 мл в пачке, №1 - Харьков (190230) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
156,19
Экономия: -15,53 грн
140,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
152,88
Экономия: -12,28 грн
140,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (150)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
141,70 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
134,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
147,79
Экономия: -21,19 грн
126,60 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
143,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
154,88
Экономия: -15,14 грн
139,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
161,20
Экономия: -21,34 грн
139,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
161,37
Экономия: -23,99 грн
137,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (6)
139,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
131,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
151,38
Экономия: -10,95 грн
140,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
152,03
Экономия: -13,22 грн
138,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (150)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
151,29
Экономия: -11,00 грн
140,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (150)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
141,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
161,20
Экономия: -30,15 грн
131,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
142,57
Экономия: -4,67 грн
137,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (150)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
156,67
Экономия: -16,83 грн
139,84 грн