Класификації

Класифікація косметичних засобів

У даному розділі представлений повний перелік найменувань косметичних засобів, які на даний момент існують на ринку України. Розділ включає косметичні засоби як вітчизняних, так і зарубіжних виробників. Тут можна отримати інформацію про компанію (адреса, телефон), а також ознайомитися з повним переліком косметичних засобів конкретного виробника. Весь асортимент косметики вдало класифікований за групами, що полегшує пошук потрібної позиції на сайті, а також можна отримати інформацію про наявність та ціну косметичного засобу в аптеках міст України. Також тут можна ознайомитися зі складом і повною інформацією щодо застосування косметичного засобу.

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