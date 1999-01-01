КласификаціїКомпендіум зібрав в собі набір класифікацій, які допоможуть у роботі більшості працівників медичної галузі та фармацевтики
Класификації
ATC-класифікація
Ієрархічна структура сучасної класифікаційної системи АТС (Anatomical Therapeutic Chemical) полегшує логічний поділ лікарських засобів на певні групи. На відміну від більшості інших класифікацій, у системі АТС, крім впливу на анатомічний орган або систему організму, враховуються також терапевтичні властивості лікарських засобів і їх хімічні характеристики. Класифікаційна система АТС дозволяє ідентифікувати лікарський препарат, у тому числі діючу речовину, визначити спосіб його введення, а також, у разі вказаної DDD (Defined Daily Dose), добову дозу споживання.Детальніше
Класифікація дієтичних добавок
Недостатнє надходження в організм поживних речовин ― доведений фактор збільшення тягаря неінфекційних захворювань. Для доповнення звичайної дієти в сучасних умовах широко використовуються дієтичні добавки як концентроване джерело нутрієнтів та інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом. Викладена в цьому розділі інформація дає можливість вільно орієнтуватися в динамічному сегменті дієтичних добавок.Детальніше
Класифікація косметичних засобів
У даному розділі представлений повний перелік найменувань косметичних засобів, які на даний момент існують на ринку України. Розділ включає косметичні засоби як вітчизняних, так і зарубіжних виробників. Тут можна отримати інформацію про компанію (адреса, телефон), а також ознайомитися з повним переліком косметичних засобів конкретного виробника. Весь асортимент косметики вдало класифікований за групами, що полегшує пошук потрібної позиції на сайті, а також можна отримати інформацію про наявність та ціну косметичного засобу в аптеках міст України. Також тут можна ознайомитися зі складом і повною інформацією щодо застосування косметичного засобу.Детальніше
Класифікація клінічного харчування
Проблема метаболічних розладів при хронічній і гострій патології в останні десятиліття викликає широкий інтерес, зумовивши швидкий прогрес у вивченні, розробці та клінічному застосуванні нутритивної підтримки. Представлені в розділі дані допоможуть фахівцям охорони здоров'я розібратися в перспективному напрямку і успішно інтегрувати концепцію клінічного харчування в медичну практику.Детальніше
Дитяче харчування
Сьогодні розібратися у величезному асортименті дитячого харчування дуже важко, особливо сучасним батькам, які хочуть отримати максимум інформації, витративши мінімум свого дорогоцінного часу. Тому ми намагаємося спростити завдання. У нас на сайті представлений перелік усіх найменувань різних категорій дитячого харчування, які існують на українському ринку. У цьому розділі також можна ознайомитися з цінами на обрану позицію розділу, перевірити наявність в аптеках міст України та зробити замовлення.Детальніше
Медичні вироби
Покажчик медичних виробів вітчизняних і зарубіжних виробників.
Інтуїтивна система навігації допоможе надзвичайно швидко й ефективно зорієнтуватися у всьому різноманітті медичних виробів, представлених на фармацевтичному ринку України, для оптимального їх використання, профілактики різних захворювань, підтримання здоров'я.Детальніше