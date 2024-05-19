Амлодипін Євро таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка коробка, №30 - Київ (501430) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
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Всього: таблетки (20)
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Київ, вул. Глибочицька, 44
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
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Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
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Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24