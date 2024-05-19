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АТОМЕР ПРОПОЛІС БЕБІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Київ (304207) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
263,10
Економія: -80,00 грн
183,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
155,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -42,23 грн
217,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
159,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
108,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
95,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Симиренка / Махова Олександра, 1/2
Всього: упаковка (1)
201,12 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (1)
260,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
201,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (1)
205,30 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (1)
208,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
247,60 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
234,90 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (1)
208,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
202,60 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
252,20 грн
Галафарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (2)
194,30 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (1)
208,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
208,70 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
208,40 грн