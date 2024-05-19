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АТОМЕР ПРОПОЛІС СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 150 мл, №1 - Київ (133191) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
310,99
Економія: -38,03 грн
272,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
299,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
322,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 29-А
Всього: упаковка (1)
287,43 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (3)
307,99
Економія: -35,03 грн
272,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 166
Всього: упаковка (1)
294,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: упаковка (1)
304,99
Економія: -32,03 грн
272,96 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
278,50 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (2)
281,50 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (1)
296,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 17-А
Всього: упаковка (1)
302,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Западинська, 15-А
Всього: упаковка (1)
305,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
305,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 3
Всього: упаковка (1)
304,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 30
Всього: упаковка (1)
329,90 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 5/1
Всього: упаковка (1)
274,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Калинівка, вул. Незалежності, 18-А
Всього: упаковка (1)
263,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Свободи, 71-А
Всього: упаковка (2)
278,96 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (1)
303,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Е
Всього: упаковка (1)
256,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -53,03 грн
272,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
Всього: упаковка (2)
280,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
277,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
281,81 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
239,20
Економія: -21,50 грн
217,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -58,03 грн
272,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
266,27 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
282,47 грн