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АТОМЕР МІНІ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 35 мл, №1 - Київ (133190) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
128,18
Економія: -11,75 грн
116,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 45
Всього: упаковка (1)
184,50
Економія: -49,25 грн
135,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (1)
107,23
Економія: -3,79 грн
103,44 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
145,00 грн
В інших містах:
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
150,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
150,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
150,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
150,10 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
150,10 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
150,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
150,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
105,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
150,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
150,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
150,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 89
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
150,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 104
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
150,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Гагаріна, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
150,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, перех. Згоди / Київська, 2/98
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
150,10 грн