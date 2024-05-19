АТОМЕР МІНІ ПРОПОЛІС СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 35 мл, №1 - Київ (133192) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 53-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
Свк фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
Авк фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Наявність на 2024-05-21 - 17:00