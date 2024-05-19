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АТОМЕР МІНІ ПРОПОЛІС СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 35 мл, №1 - Київ (133192) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
113,50
Економія: -4,13 грн
109,37 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
126,35
Економія: -6,59 грн
119,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
155,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 53-Д
Всього: упаковка (1)
186,50
Економія: -33,68 грн
152,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (1)
175,99
Економія: -23,17 грн
152,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
165,80 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
157,00 грн
В інших містах:
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
Всього: упаковка (1)
107,57 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
163,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
163,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
163,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
163,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
163,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
163,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
163,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (2)
174,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
163,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
163,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
163,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
163,00 грн