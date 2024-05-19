Аллерсет таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №10 - Київ (600637) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Економія
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Романів, вул. Базарна, 23/41-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Тернопіль, вул. Руська, 40
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарасівці, вул. Центральна, 139-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 36 хв
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом