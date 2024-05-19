Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:30 Графік роботи Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А Всього: упаковка (1) 240,30 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Прилісне, вул. Сойне, 1-Б Всього: упаковка (1) 232,70 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Заліщики, вул. Стефаника, 17-А/5 Всього: упаковка (1) 213,60 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Жидачів, вул. Кобзарева, 3 Всього: упаковка (1) 204,00 грн