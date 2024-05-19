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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 3061, розмір 4 універсальний, №1 - Київ (369068) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
559,03 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
292,25
Економія: -8,77 грн
283,48 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
561,77 грн
Біокон
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Всього: упаковка (1)
627,00
Економія: -271,30 грн
355,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (3)
627,00
Економія: -271,30 грн
355,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
563,47 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
534,00
Економія: -178,30 грн
355,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
498,70
Економія: -14,96 грн
483,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
559,38 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
292,25
Економія: -8,77 грн
283,48 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (2)
542,35
Економія: -16,27 грн
526,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
433,65
Економія: -13,01 грн
420,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
562,90 грн