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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8506 розмір XL, №1 - Київ (494888) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (2)
205,21
Економія: -19,45 грн
185,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
421,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (1)
255,12
Економія: -8,25 грн
246,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 1
Всього: упаковка (1)
206,15
Економія: -16,71 грн
189,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 11-Б
Всього: упаковка (1)
288,47
Економія: -16,25 грн
272,22 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Березанська, 12/1
Всього: упаковка (1)
469,99
Економія: -113,10 грн
356,89 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
386,99
Економія: -30,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
Всього: упаковка (1)
413,99
Економія: -57,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (1)
406,99
Економія: -50,10 грн
356,89 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (1)
399,99
Економія: -43,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 23
Всього: упаковка (1)
458,99
Економія: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, просп. Миру, 61/2
Всього: упаковка (1)
458,99
Економія: -102,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
Всього: упаковка (1)
424,99
Економія: -68,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Погребище, вул. Хмельницького Богдана, 118
Всього: упаковка (1)
461,99
Економія: -105,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
Всього: упаковка (1)
439,99
Економія: -83,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Катеринопіль, вул. Соборна, 47
Всього: упаковка (1)
449,99
Економія: -93,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калинівка, вул. Незалежності, 55-А
Всього: упаковка (1)
404,99
Економія: -48,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
Всього: упаковка (1)
439,99
Економія: -83,10 грн
356,89 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (1)
441,99
Економія: -85,10 грн
356,89 грн