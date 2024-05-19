БАНДАЖ ПРОМЕНЕВОЗАП'ЯСТНОГО СУСТАВА 4068, розмір 1 чорний неопреновий, №1 - Київ (475860) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 8-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5