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БАНДАЖ ПРОМЕНЕВОЗАП'ЯСТНОГО СУСТАВА 4068, розмір 1 чорний неопреновий, №1 - Київ (475860) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
348,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
347,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
349,72 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
324,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
350,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 61/2
Всього: упаковка (1)
351,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
349,27 грн
В інших містах:
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
337,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
348,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
347,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
333,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
347,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
348,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (3)
349,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
333,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (1)
324,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
Всього: упаковка (1)
316,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 8-А
Всього: упаковка (1)
347,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (3)
349,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (2)
350,67 грн