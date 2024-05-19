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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8552, з фіксацією пальця розмір S/M, люкс, №1 - Київ (169480) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
538,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
765,23
Економія: -121,01 грн
644,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (1)
771,46
Економія: -30,46 грн
741,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
734,52
Економія: -89,75 грн
644,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
724,22
Економія: -79,66 грн
644,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
672,00
Економія: -33,60 грн
638,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 40-Б
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 62
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
826,16
Економія: -71,86 грн
754,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
Всього: упаковка (1)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Всього: упаковка (2)
675,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 104
Всього: упаковка (1)
675,00 грн