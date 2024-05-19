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БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 8551, з ребром жорсткості розмір L/XL, люкс, №1 - Київ (169477) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
Всього: упаковка (1)
577,90 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
741,67
Економія: -74,92 грн
666,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
487,80 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
460,00
Економія: -13,80 грн
446,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
730,84
Економія: -55,00 грн
675,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (2)
578,50 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -18,27 грн
590,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
612,37
Економія: -39,93 грн
572,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-Б
Всього: упаковка (1)
372,36 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Всього: упаковка (1)
674,99
Економія: -63,81 грн
611,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Майборського, 16
Всього: упаковка (1)
611,18 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -27,00 грн
513,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
460,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
791,67
Економія: -79,99 грн
711,68 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
473,51
Економія: -38,49 грн
435,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
560,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
813,83
Економія: -75,31 грн
738,52 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
665,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Перемоги, 10-Б
Всього: упаковка (1)
578,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
704,11
Економія: -81,93 грн
622,18 грн