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БАНДАЖ ДЛЯ ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНОГО СУГЛОБУ розмір 2 з ребром жорсткості (552), №1 - Київ (108885) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
479,65
Економія: -83,31 грн
396,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
483,87
Економія: -93,43 грн
390,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 13-А
Всього: упаковка (1)
481,29
Економія: -58,62 грн
422,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
444,27
Економія: -54,28 грн
389,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
483,74
Економія: -87,40 грн
396,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (2)
473,07
Економія: -76,73 грн
396,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
Всього: упаковка (1)
481,65
Економія: -52,62 грн
429,03 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (1)
484,87
Економія: -51,75 грн
433,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (1)
469,89
Економія: -38,59 грн
431,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
477,52
Економія: -56,21 грн
421,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
475,25
Економія: -43,95 грн
431,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
441,50
Економія: -29,80 грн
411,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
448,70
Економія: -37,00 грн
411,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 25
Всього: упаковка (1)
440,44
Економія: -68,76 грн
371,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
483,42
Економія: -58,02 грн
425,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
Всього: упаковка (1)
473,11
Економія: -31,82 грн
441,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
485,46
Економія: -64,15 грн
421,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
472,98
Економія: -66,65 грн
406,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
440,80
Економія: -50,81 грн
389,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 74
Всього: упаковка (1)
448,83
Економія: -38,83 грн
410,00 грн