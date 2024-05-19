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БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ пара, №50 - Київ (883546) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (7), пара (40)
83,85
Економія: -9,37 грн
74,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (3), пара (4)
82,42
Економія: -7,30 грн
75,12 грн
Челсі плюс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Всього: упаковка (1)
41,70 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (5)
68,50 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: (40)
55,00 грн
Аптека твого міста
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
69,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом