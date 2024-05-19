БАХІЛИ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ пара, №50 - Київ (883546) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (7), пара (40)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3), пара (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Челсі плюс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білики, вул. Пристанційна, 3-К
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Астарта
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Всього: (40)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека твого міста
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом