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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 4, бежевий еластичний, №1 - Київ (175818) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Григоровича-Барського, 1
Всього: упаковка (1)
288,47 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
679,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (1)
716,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (6)
716,10 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (2)
716,10 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
535,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
347,99
Економія: -37,16 грн
310,83 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Заліщики, вул. Бандери Степана, 64-А
Всього: упаковка (1)
679,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
594,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
594,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
679,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
594,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Максимовича, 9
Всього: упаковка (1)
594,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
679,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Свалява, вул. Головна, 55
Всього: упаковка (1)
546,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
679,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (3)
679,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
679,70 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
Всього: упаковка (1)
594,15 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Берегове, пл. Кошута, 5
Всього: упаковка (2)
594,15 грн