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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Київ (541639) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
27,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
30,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
25,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (2)
32,60 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (5)
31,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
30,08 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Всього: упаковка (1)
30,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (6)
14,76
Економія: -1,15 грн
13,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: таблетки (25)
13,61 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (10)
27,22 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Всього: упаковка (2)
32,60 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Всього: упаковка (2)
33,82
Економія: -3,22 грн
30,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Всього: упаковка (2)
32,49
Економія: -1,89 грн
30,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (9)
27,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
32,49
Економія: -1,89 грн
30,60 грн