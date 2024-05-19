Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №50 - Київ (541639) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 72 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Фармація
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Всього: таблетки (25)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Фармація
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 5