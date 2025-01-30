Витамин А — сложное биологически активное соединение с мощными антиоксидантными свойствами. Его основная форма — ретинол — получила свое название благодаря своей важной роли в процессах зрения. Витамин А способен растворяться в жирах, благодаря чему депонируется в печени:

с одной стороны, способность к накоплению обеспечивает создание резервов витамина в организме;

с другой — возможен токсический эффект при длительном приеме высоких доз.

Влияние на зрение

Процесс зрительного восприятия происходит при непосредственном влиянии витамина А. В результате последовательных биохимических реакций в сетчатке глаза (в палочках) развивается активный метаболит 11-цис-ретиналь. Он вступает в соединение с белком опсином, формируя родопсин — светочувствительный пигмент, необходимый для сумеречного и ночного зрения. При попадании света на сетчатку происходит фотохимическая реакция с генерацией электрохимического сигнала, который по зрительному нерву передается в головной мозг для дальнейшей обработки и интерпретации.

Недостаточное поступление витамина А в организм или нарушение его метаболизма вызывает серьезные нарушения зрительной функции. Наиболее характерным симптомом является гемералопия, известная также как «куриная слепота» — состояние, при котором нарушается способность глаза адаптироваться к низкой освещенности.

Также к офтальмологическим проявлениям дефицита витамина А относятся:

поражение конъюнктивы — ее выраженная сухость, формирование на ее поверхности непрозрачных бляшек белесоватого оттенка;

появление язвочек и других дефектов на роговице.

В чем содержится витамин А?

Источники витамина А можно распределить на 2 основных типа:

продукты животного происхождения, содержащие готовый ретинол — печень морской рыбы, рыбий жир, яичный желток, сливочное масло и другие молочные продукты;

растительные продукты, богатые провитамином А (бета-каротином) — оранжевые, красные, темно-зеленые овощи и фрукты. Морковь является классическим примером продукта с высоким содержанием бета-каротина. Значительное его количество также содержится в тыкве, сладком перце, шпинате, зелени петрушки и укропа (зеленые листовые овощи особенно ценные, потому что помимо бета-каротина содержат другие важные питательные вещества).

Усвояемость витамина А из различных источников неодинакова. Готовый ретинол из продуктов животного происхождения усваивается значительно лучше, чем бета-каротин из растительной пищи. Кроме того, для оптимального усвоения как ретинола, так и бета-каротина, необходимо достаточное количество жиров в рационе, поскольку витамин А является жирорастворимым. При термической обработке продуктов теряется 15–35% его исходного содержания, также он разрушается при контакте с кислородом при длительном хранении продуктов.

Всасывание в кишечнике

Ключевую роль в эффективности усвоения витамина А играет желчь, которая обеспечивает формирование эмульсии с жирорастворимыми витаминами, делая их доступными для всасывания в кишечнике.

На процесс абсорбции витамина А влияют:

рацион — при недостаточном поступлении липидов секреция желчи значительно снижается, вызывая серьезные нарушения в процессе усвоения как самого витамина А, так и его провитамина — каротина;

форма поступающего витамина А — ретинол из продуктов животного происхождения усваивается значительно лучше, чем бета-каротин из растительных источников. Из растительной пищи усваивается только ≈30% бета-каротина, из которого лишь половина преобразуется в активную форму витамина А;

способ кулинарной обработки продуктов;

патология желудочно-кишечного тракта, особенно печени, поджелудочной железы и тонкой кишки.

Рекомендованное количество витамина А

В рекомендациях Европейского агентства по безопасности продуктов питания (The European Food Safety Authority — EFSA) указано количество витамина А, необходимое для нормального функционирования организма:

для взрослого мужского населения рекомендуется ежедневное потребление витамина А в количестве 750 мкг;

для женщин рекомендованное количество составляет 650 мкг;

детские нормативы потребления витамина А варьируют в зависимости от возраста ребенка в пределах 250–750 мкг/сут, при этом доза постепенно повышается по мере взросления ребенка.

Кому необходимо больше витамина А?

Потребность в витамине А существенно возрастает при различных физиологических и патологических состояниях организма:

увеличение массы тела — метаболические потребности организма увеличиваются, что предполагает соответствующее увеличение поступления витаминов различных групп для поддержания оптимального функционирования всех систем организма;

для поддержания оптимального функционирования всех систем организма; интенсивная физическая активность (напряженный физический труд, участие в спортивных соревнованиях и др.) — значительно повышает потребность в микронутриентах вследствие повышенных расхода питательных веществ и нагрузки на организм;

работа в ночные смены — нарушает естественные циркадные ритмы, что также увеличивает потребность в витамине А для поддержания нормального функционирования зрительного аппарата и иммунной системы;

стрессовые ситуации — вызывают повышенный расход витамина А, поскольку он участвует в регуляции гормонального баланса и поддержании защитных функций организма;

неправильное освещение и длительное использование мониторов — создают дополнительную нагрузку на зрительный аппарат, при которой необходимо повышенное поступление микронутриентов для поддержания здоровья глаз;

беременность и период кормления грудью — в этот период необходимо обеспечить правильное развитие плода, а затем поддерживать адекватный уровень микронутриентов в грудном молоке;

патология желудочно-кишечного тракта с нарушением нормального всасывания витамина А — рекомендовано увеличение его поступления для компенсации сниженной абсорбции;

острые респираторные вирусные инфекции.

Как восполнить дефицит витамина А

Для коррекции дефицита витамина А применяют разнообразные лекарственные средства с пальмитатом или ацетатом ретинола . Их выпускают в мягких капсулах, масляном растворе для орального приема и накожного нанесения, других формах.

Рекомендуют принимать препараты витамина А после приема пищи (через 10–15 мин), что способствует оптимальному усвоению микронутриента. При нарушениях абсорбции в желудочно-кишечном тракте или в случаях тяжелого витаминного дефицита предпочтение отдается масляным растворам.

Доза измеряется в международных единицах (МЕ) и варьирует в зависимости от тяжести состояния и возраста пациента. При легких и среднетяжелых формах авитаминоза взрослым пациентам назначают 33 тыс. МЕ ежедневно. В случаях специфических нарушений зрения (гемералопии, поражении конъюнктивы, роговицы) доза может быть повышена до 50–100 тыс. МЕ в сутки.

Масляный раствор применяют в педиатрической практике для коррекции авитаминоза у детей в возрасте старше 7 лет. Разовая доза не должна составлять >5000 МЕ.

Препараты следует принимать под контролем лечащего врача. При длительных курсах витаминотерапии необходимо контролировать биохимические показатели плазмы крови и время свертывания крови.