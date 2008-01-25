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Новости медицины и фармацииРозповсюдження точної медичної інформації: переваги охоплення соціальних мереж

Розповсюдження точної медичної інформації: переваги охоплення соціальних мереж

Опубликовано  14.01.2021

Три експерти у сфері невідкладної медицини з Університету Пенсільванії (University of Pennsylvania), США, заявляють, що громадські організації охорони здоров’я повинні розглянути можливість використання онлайн-платформ для розповсюдження точної інформації серед населення.

Оскільки світ бореться з пандемією COVID-19, поширення точної медичної інформації є дуже актуальною потребою. З цього приводу 4 січня 2021 р. JAMA Network опублікувала оглядове есе трьох фахівців з невідкладної медицини Пенсильванського університету — Рейни М. Мерчант (Raina M. Merchant), Євгенії К. Саут (Eugenia C. South) і Ніколь Лурі (Nicole Lurie), — у якому описуються деякі проблеми, пов’язані з поширенням точної медичної інформації, та пропонуються варіанти їх рішень.

Автори стверджують, що дезінформація в медицині сама по собі є чіткою кризою в галузі охорони здоров’я.

Контекст часу

Експерти відзначають, що для доставки медичної інформації населенню завжди використовувалися найпопулярніші засоби масової інформації того часу.

В останнє десятиліття ми все частіше отримуємо інформацію в інтернеті. Ця тенденція тільки посилюється під час ізоляції, коли люди з меншою ймовірністю особисто контактують один із одним, діляться інформацією та оцінюють її.

Р.М. Мерчант, Є.К. Саут (Eugenia C. South) і Н. Лурі пишуть, що дезінформація, ймовірно, прискорила поширення COVID-19.

«Дезінформація з’явилася майже про всі аспекти пандемії, включаючи походження вірусу (наприклад він був розроблений у лабораторії), методи лікування (наприклад відбілювач, алкоголь) і безпеку вакцин (наприклад вакцини включають вбудовані мікрочіпи). Дезінформація величезна за обсягом, заразна і може виходити з надійних соціальних мереж», — пишуть автори.

Деякі організації вживали заходів для боротьби з дезінформацією. Наприклад, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) співпрацює з соціальними платформами, включаючи Facebook та Twitter, щоб позначати сумнівний контент.

Тим не менше автори стверджують, що «існує гостра необхідність оцінити ефективність цих та інших контрзаходів проти дезінформації».

Використання даних соціальних мереж

Експерти підкреслюються, що платформи соціальних мереж вже багато знають про своїх користувачів і що ця інформація може бути корисною для боротьби із пандемією.

Платформи соціальних медіа також пропонують унікальний і майже миттєвий засіб збору громадських настроїв, який може допомогти сформувати ефективні повідомлення.

Автори також припускають, що люди, пов’язані з довіреними організаціями, забезпечують ефективний канал поширення інформації тим, хто їм довіряє. Маючи глибоке розуміння своєї аудиторії, ці люди особливо кваліфіковані для формування повідомлень, які будуть резонувати серед населення.

При цьому автори визнають, що існує певний елемент ризику, якщо звернутися до соціальних медіа як до місця отримання інформації про здоров’я, підкреслюючи, що в інтернеті все відбувається непередбачувано, що трапляються суперечки та конфлікти.

Проте вони стверджують, що «відмова від розширення традиційних підходів і використання всього набору доступних цифрових стратегій являє собою втрачену можливість».

Такий підхід до соціальних мереж у кінцевому підсумку зводиться до «знайомства із людьми там, де вони є». Онлайн-розмова буде тривати незалежно від того, чи будуть у ній брати участь медичні організації.

За матеріалами medicalnewstoday.com,

ілюстрація who.int

Опубликовано  14.01.2021

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