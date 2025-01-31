«Простуда» на губах — широко распространенное вирусное заболевание, которое вызывает вирус простого герпеса I типа (ВПГ-1). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), им инфицировано >65% мировой популяции в возрасте младше 50 лет.

Клиническая картина

Возбудитель находится в латентном состоянии в нервных ганглиях человека. При соответствующих условиях происходит его реактивация, которая сопровождается развитием характерных локальных симптомов:

в продромальный период — жжение, покалывание, зуд, небольшое ощущение напряжения кожи в месте возникновения будущей сыпи. Такие симптомы обычно возникают за 24–48 ч до формирования везикул;

в катаральный период развивается покраснение и отечность кожи в месте поражения. Зуд и жжение становятся более выраженными. Кожа становится болезненной при прикосновении;

период сыпи — характеризуется возникновением группы мелких пузырьков, заполненных прозрачной жидкостью. Везикулы окружены венчиком покраснения. Пузырьки могут сливаться между собой, формируя более крупные элементы. Они причиняют боль, особенно при приеме пищи или разговоре;

в период регресса содержимое пузырьков мутнеет, они подсыхают с формированием корочек желтовато-коричневого цвета. Выраженность боли и дискомфорта постепенно уменьшается. Корочки отпадают через 4–6 дней, оставляя после себя розовые пятна, которые со временем полностью исчезают без формирования рубцов.

Что вызывает реактивацию вируса?

Причинами реактивации вирусной инфекции могут быть:

психоэмоциональное напряжение и стрессовые ситуации — наиболее распространенный триггер, который существенно снижает защитные силы организма. Пусковым фактором для активации вируса может послужить как острый, так и хронический стресс;

интенсивное ультрафиолетовое излучение (во время активного пребывания на солнце или при посещении солярия);

различные травмы, повреждения кожных покровов и механическое воздействие на ткани при стоматологических процедурах или хирургических вмешательствах в области поражения вирусом;

гормональные изменения в организме — у женщин активация вируса часто связана с менструальным циклом. Период беременности, который сопровождается значительной перестройкой гормонального фона и иммунной системы, также является фактором риска реактивации вирусной инфекции;

лекарственные средства — применение иммуносупрессивных средств (кортикостероидов, цитостатиков и др.) вызывает ослабление иммунного ответа и, как следствие, активацию патогенной микрофлоры;

вакцинация — модифицирует иммунную систему и также может спровоцировать обострение герпетической инфекции;

вредные привычки — употребление алкоголя и курение негативно влияют на защитные механизмы организма;

респираторные инфекции — иммунная система в этот период сосредоточена на борьбе с основным заболеванием, поэтому «пропускает» латентно находящиеся в организме вирусы, что объясняет частое развитие герпетической сыпи на фоне простудных заболеваний и гриппа.

Осложнения «простуды» на губах

Герпетическая инфекция на губах может стать причиной различных осложнений:

при распространении вируса на слизистую оболочку полости рта развивается герпетический стоматит. Он характеризуется болезненными изъязвлениями, затрудняющими прием пищи;

герпетический кератит — поражение роговицы глаза, которое без своевременного лечения вызывает необратимое снижение остроты зрения;

герпетическая экзема Капоши — тяжелая форма генерализованного поражения кожи, которое развивается на фоне существующих дерматозов. Заболевание сопровождается множественной сыпью, лихорадкой и интоксикацией;

менингит или энцефалит — воспаление оболочек и ткани головного мозга развивается у лиц с иммунодефицитными состояниями;

присоединение бактериальной инфекции;

в редких случаях возможно формирование рубцовых изменений в местах частых рецидивов инфекции.

Вирус герпеса особенно опасен для новорожденных и беременных. У новорожденных развивается генерализованная герпетическая инфекция с поражением внутренних органов. При инфицировании женщины в период беременности высока вероятность развития врожденных пороков плода.

Как лечить «простуду» на губах?

Основной задачей лечения герпеса является подавление размножения вируса. Раннее начало противовирусной терапии позволяет значительно сократить продолжительность заболевания и уменьшить выраженность симптомов. Также важно обеспечить:

снижение интенсивности местных проявлений (зуда, жжения, болезненности в области сыпи);

профилактику возможных осложнений.

В первые часы после развития симптомов, характерных для продромального периода, рекомендуют противовирусные препараты местного действия в форме мазей, кремов и системного действия в форме таблеток. Применяют ацикловир, валацикловир и др. Возможна экспресс-терапия валацикловиром, когда пациент принимает высокую дозу препарата — 2000 мг, а затем повторяет прием через 12 ч. Такая схема позволяет быстро подавить размножение вируса, уменьшить выраженность симптомов и снизить риск передачи инфекции окружающим. Для местного лечения применяют противовирусные мази и кремы.

При формировании герпетических пузырьков основа лечения — системная противовирусная терапия. Доза и длительность курса определяются врачом индивидуально с учетом противопоказаний и особенностей течения заболевания. В качестве вспомогательной терапии применяют местные противогерпетические средства. Их следует наносить на пораженный участок 5–6 раз в сутки чистыми руками или с помощью ватной палочки. Важно избегать травмирования пузырьков и преждевременного удаления корочек, чтобы предотвратить распространение инфекции и формирование рубцов. Комбинация системной и местной терапии позволяет достичь наилучших результатов в лечении «простуды» на губах.

Для профилактики рецидивов разработаны схемы супрессивной терапии, которые позволяют значительно снизить частоту обострений. Длительность и схема такого лечения подбирается индивидуально. В комплексной терапии также применяют средства для укрепления иммунитета (иммуностимуляторы). Регулярное наблюдение у врача и соблюдение рекомендаций позволяют эффективно контролировать течение герпетической инфекции.

Кому нужна обязательная консультация врача?

Обязательная консультация специалиста необходима в случаях: