Острые респираторные заболевания: советы экспертов

Простуду, грипп и другие респираторные заболевания, как правило, чаще фиксируют в холодные месяцы года. Доктор Триш Перл (Trish Perl), профессор внутренних болезней Юго-Западного медицинского центра Техасского Университета (University of Texas Southwestern Medical Center), рассказала, что на сегодня наблюдается рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), количество посещений отделений неотложной помощи и госпитализаций из-за гриппа, RSV и COVID-19 за последние недели увеличилось.

Что же рекомендуют эксперты лицам с симптомами острого респираторного заболевания?

Избегайте обезвоживания.

Кровь состоит на 55% из плазмы и на 45% из клеток. Плазма крови более чем на 90% состоит из воды. Нормальное артериальное давление и циркуляция крови важны для доставки кислорода, питательных веществ и иммунных клеток по всему организму. Для работы иммунной системы важно избегать обезвоживания, потому эксперты рекомендуют пить достаточно воды, напитков без кофеина и включить в рацион питания горячий суп.

По данным Национальной академии медицины (National Academy of Medicine — NAM), США, поддержание гидратации зависит от индивидуальных потребностей и различных условий, но в целом мужчинам следует пить 13 стаканов воды по 236 мл в сутки, а женщинам — 9 стаканов соответственно. Поддержанию гидратации также способствуют продукты с высоким содержанием воды, особенно фрукты и овощи.

При острых респираторных заболеваниях не рекомендуется есть соленую пищу, употреблять алкоголь или пить напитки с кофеином, такие как кофе и газированные напитки. Они могут привести к обезвоживанию.

Оставайтесь в тепле.

Доктор Пей-Ни Джон (Pei-Ni Jone), детский кардиолог из детской больницы Энн и Роберта Х. Лурье в Чикаго (Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago) и профессор педиатрии в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета (Northwestern University’s Feinberg School of Medicine), объяснила, что развитие лихорадки является признаком того, что организм борется с этими вирусами, и у пациентов возникает озноб, связанный с ней. Сохранение тепла уменьшит дискомфорт от озноба и способствует нормальной циркуляции крови, чтобы доставить иммунные клетки к месту назначения. Доктор П.-Н. Джон также объяснила, что для улучшения самочувствия можно принимать жаропонижающие препараты.

Сон.

Важна достаточная продолжительность сна и отдыха. Доктор П.-Н. Джон объяснила, что полноценный сон способствует выздоровлению. Взрослым рекомендуется спать 7–9 ч/сут.

Гигиена.

Мойте руки с мылом и соблюдайте правила гигиены, особенно если вы живете с семьей или друзьями. Если вам необходимо выйти из дома во время болезни, наденьте маску.

Если мыло и вода недоступны, можно использовать дезинфицирующее средство для рук, содержащее не менее 60% спирта. Доктор Т. Перл добавила, что гигиена рук снижает передачу инфекции между людьми. Также она подчеркнула, что необходимо протирать поверхности, на которых могут выжить вирусы.

Оставайтесь дома.

Если у вас развиваются симптомы острого респираторного заболевания, по возможности работайте дома.

Обратитесь к врачу.

Обратитесь к врачу при ухудшении самочувствия, выраженных или длительно сохраняющихся симптомах. Не существует единой рекомендации, когда следует обращаться к врачу, необходимо ориентироваться на самочувствие и анамнез пациента.

По материалам www.medicalxpress.com