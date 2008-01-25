Омепразол: вопросы и ответы

Омепразол — это препарат, который специфически подавляет протонную помпу париетальных клеток желудка и за счет этого снижает кислотность желудочного сока. Препарат применяется для лечения пациентов c заболеваниями и состояниями, связанными с повышенной кислотностью. Важный момент в клинической практике — омепразол опосредованно оказывает влияние на все патологические состояния, связанные со стимулированной секрецией желудочного сока, например на секрецию ферментов поджелудочной железы и сокращение желчного пузыря.

Как действует омепразол?

Омепразол — это смесь двух энантиомеров, которые в одинаковой степени проявляют свою фармакологическую активность. Мишенью действия является протонная помпа пристеночных клеток желудка — фермент, который обеспечивает конечный этап выделения кислоты желудочного сока. Причем эффект является дозозависимым, так что дозу омепразола подбирают в зависимости от состояния пациента. При регулярном применении подавляется как базальная секреция желудочного сока (натощак), так и стимулированная (в ответ на прием пищи).

Для чего принимают препарат омепразол?

Омепразол применяется для лечения пациентов с такими заболеваниями и состояниями:

язва двенадцатиперстной кишки;

профилактика рецидивов язвы двенадцатиперстной кишки;

язва желудка;

профилактика рецидивов язвы желудка;

в комбинации с антибактериальными препаратами для эрадикации Helicobacter pylori при язвенной болезни;

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, связанной с применением нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП);

рефлюкс-эзофагит;

неактивный рефлюкс-эзофагит;

симптоматическая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

синдром Золлингера — Эллисона;

уменьшение выраженности симптомов кислотозависимой диспепсии.

Как правильно принимать омепразол для лечения язвенной болезни?

Обычная дозировка препарата составляет 20 мг 1 раз в сутки, курс лечения — 2 нед. В случае недостаточной эффективности дозу можно повысить до 40 мг, а курс лечения продлить до 4 нед.

Как правильно принимать омепразол для профилактики язвенной болезни?

Профилактическая доза, так же как и терапевтическая, составляет 20–40 мг 1 раз в сутки. В некоторых случаях для профилактики может быть достаточно дозы 10 мг в сутки.

Как правильно принимать омепразол для эрадикации H. pylori?

Существуют различные схемы эрадикации хеликобактерной инфекции. В большинстве случаев омепразол применяют в сочетании с двумя антибиотиками, например омепразол + кларитромицин + амоксициллин, омепразол + кларитромицин + метронидазол, омепразол + амоксициллин + метронидазол. Лечение обычно длится 7 дней, однако оптимальную комбинацию и продолжительность лечения определяет врач.

Как правильно принимать омепразол для профилактики появления язв и эрозий слизистой оболочки желудка при приеме НПВП?

Для профилактики появления язв/эрозий слизистой оболочки желудка или обострения язвенной болезни омепразол необходимо принимать в дозе 20 мг 1 раз в сутки в течение всего курса приема НПВП.

Как правильно принимать омепразол при гастрите?

При гастрите омепразол обычно принимают в дозе 10–20 мг в сутки в течение 2–4 нед. Если за это время не достигнуто значительного улучшения состояния, рекомендуется тщательно дообследовать пациента.

Как правильно принимать омепразол при рефлюкс-эзофагите?

Для лечения пациентов с рефлюкс-эзофагитом омепразол принимают 1 раз в сутки в дозе 20–40 мг в течение 4–8 нед. Далее рекомендуется принимать 10 мг омепразола в сутки для поддержания терапевтического эффекта. Длительность поддерживающего периода варьирует в зависимости от состояния пациента, сопутствующих заболеваний и приема других препаратов.

Как принимать омепразол детям?

Детям с массой тела 10–20 кг рекомендуется принимать 10 мг омепразола, а при массе тела >20 кг — 20 мг 1 раз в сутки. Если ребенок не может проглотить капсулу омепразола, то можно ее вскрыть и содержимое смешать с негазированной водой, фруктовым соком или яблочным пюре.

В течении какого периода времени начинает действовать омепразол?

После приема 20 мг омепразола подавление секреции желудочного сока развивается уже в течение 1 ч.

Когда прекращается действие омепразола?

После однократного приема омепразола кислотоснижающий эффект прекращается через 24 ч, а после курса лечения кислотность желудочного сока возвращается к норме в течение 3–5 дней.

Когда лучше принимать омепразол: до или после еды?

Существуют разные формы выпуска омепразола для приема внутрь (капсулы, гастрорезистентные капсулы, порошок для оральной суспензии), поэтому режим приема конкретной формы препарата следует уточнить у врача, назначившего лечение. Однако обычно омепразол принимают либо перед едой, либо во время еды.

Можно ли пить омепразол натощак?

Можно, но при приеме вместе с пищей препарат всасывается быстрее.

Сколько раз в сутки нужно пить омепразол?

Если омепразол назначен в дозе 10, 20 или 40 мг, то достаточно принимать 1 раз в сутки. Дозы 80 мг и выше обычно разделяют на 2 приема.

Как долго можно вводить омепразол внутривенно?

Омепразол лиофилизат для приготовления раствора для внутривенных инъекций обычно назначают тогда, когда пациент не может принимать препарат внутрь, например если больной в тяжелом состоянии или недавно была проведена операция на органах желудочно-кишечного тракта. В общем срок применения омепразола внутривенно не ограничен, однако по мере улучшения состояния пациента рекомендуется перевод на пероральное применение препарата.

Как долго можно пить омепразол?

Курс лечения пациентов с острой язвой или острым гастритом обычно составляет 7 дней — 1 мес. Далее в зависимости от состояния больного либо завершают курс лечения пациента, либо назначают поддерживающую дозу омепразола. В некоторых случаях (например при синдроме Золлингера — Эллисона) препарат можно принимать непрерывно в течение года и более.

Можно ли каждый день пить омепразол?

Омепразол можно принимать постоянно или длинными курсами. Препарат принимают 1 раз в сутки, так как терапевтический эффект от однократного приема продолжается 24 ч. Если принимать омепразол реже, чем 1 раз в сутки, терапевтический эффект будет недостаточным и непредсказуемым.

Какие побочные эффекты характерны для омепразола?

Применение омепразола, особенно в высоких дозах и на протяжении длительного времени (>1 года), несколько повышает риск переломов бедра, запястья и позвоночника, в основном у пациентов пожилого возраста или при наличии других факторов риска. По данным исследований, омепразол повышает риск переломов на 10–40%. В некоторых случаях это связано с наличием у пациента других факторов риска. Больным с риском развития остеопороза следует обеспечить надлежащее лечение и адекватное применение витамина D и кальция.

Когда противопоказан омепразол?

при индивидуальной непереносимости действующего вещества;

в период кормления грудью;

при применении таких противовирусных препаратов, как нелфинавир и атазанавир.

Можно ли принимать омепразол на ночь?

Рекомендуется применять омепразол на ночь при лечении рефлюкс-эзофагита. Такой режим приема улучшает эффект от терапии, поскольку исключает заброс кислого желудочного сока в пищевод у человека, который находится в горизонтальном положении во время сна.

Влияет ли омепразол на работу печени?

У большинства пациентов омепразол не оказывает какого-либо значимого влияния на печень. Однако если у пациента ранее диагностировано заболевание печени, при приеме омепразола может отмечаться повышение показателей печеночных проб (аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза).

Можно ли принимать омепразол без назначения врача?

Без назначения врача принимать омепразол не рекомендуется, поскольку препарат редко применяют в режиме монотерапии, а для подбора комплексного лечения необходимо полноценное медицинское обследование.

Можно ли выпить 2 таблетки омепразола?

Это не противопоказано, но не целесообразно. Омепразол не является обезболивающим препаратом, а его лечебное действие проявляется через сложный механизм снижения кислотности и заживления язвенных дефектов слизистой оболочки. Поэтому курс лечения с адекватно подобранной дозой эффективнее, а разовое повышение дозы не поспособствует значительному уменьшению выраженности боли в желудке.

Что лучше принимать: Вис-нол/Де-нол или омепразол?

Вис-нол и Де-нол — препараты обволакивающего действия. Их основное действующее вещество — висмута субцитрат — применяется для защиты слизистой оболочки желудка от агрессивного желудочного сока и для стимуляции образования слизи. Его часто назначают в комбинации с омепразолом. Однако препараты висмута принимают 4 раза в сутки, а омепразол — 1 раз в сутки. Рекомендуется делать перерыв в 30 мин между приемом препаратов висмута и омепразола.