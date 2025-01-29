Процесс прорезывания зубов начинается ближе к 6 мес жизни ребенка. Первыми формируются резцы, затем премоляры, далее клыки и, наконец, моляры. Значительное увеличение сроков и изменение последовательности прорезывания зубов могут указывать на нарушение физического развития ребенка, соматические заболевания, метаболические расстройства.

Факторы, которые влияют на сроки прорезывания зубов

Факторы, замедляющие процесс прорезывания зубов, разделяют на 3 категории с точки зрения их значимости:

наиболее существенные: заболевания, перенесенные ребенком в течение 1-го года жизни. Они способны существенно модифицировать процессы формирования зубной системы; хроническая недостаточность питания — вызывает системные изменения в организме ребенка; неудовлетворительные условия быта — определяют не только физиологические, но и психоэмоциональные аспекты развития ребенка. Стрессогенная среда, недостаток внимания и эмоциональной поддержки способны запускать механизмы торможения физиологических процессов;

к умеренно значимым относятся: токсикоз 2-й половины периода беременности; вредные привычки матери;

слабое влияние оказывают: хронические заболевания матери; болезни, возникающие в период беременности.



Симптомы прорезывания зубов

Длительность прорезывания каждого зуба составляет от 2–3 до 7–8 дней. Десна становится ярко-красной или насыщенно-розовой с выраженным воспалительным оттенком, появляется отечность. Виден небольшой бугорок или белесое утолщение в месте появления зуба. Практически все дети испытывают дискомфорт, становятся более раздражительными и беспокойными. Родителям очень важно проявлять терпение, создавать максимально комфортную эмоциональную атмосферу. Поддержка, нежность и внимание способствуют более легкому преодолению такого непростого периода развития.

Как облегчить боль?

Ребенок может испытывать болезненные ощущения различной степени тяжести, поэтому родителям очень важно уметь грамотно помочь малышу:

период кормления грудью — младенцы инстинктивно чаще просят грудь матери, что является способом эмоционального успокоения;

прорезыватели для зубов — силиконовые кольца и игрушки другой формы, охлажденные в холодильнике, являются эффективными средствами для массажа десен и снижения активности воспалительного процесса. Охлажденная поверхность прорезывателя способствует сужению кровеносных сосудов и уменьшению выраженности отека;

охлажденные сушка, детское печенье — дают ребенку возможность не только отвлечься, но и физически воздействовать на болезненную область. Мягкая текстура и прохладная температура помогают уменьшить выраженность воспаления и снизить интенсивность болевых ощущений;

детские йогурты и фруктовые пюре — также немного охлаждают перед употреблением.

При выраженных болевых ощущениях применяют специальные гели, в состав которых входит лидокаина гидрохлорид. Он блокирует нервные импульсы на различных уровнях проведения болевого сигнала. Кроме анестетика, такие препараты часто содержат местные антисептики, которые обладают антибактериальными свойствами в отношении широкого спектра микроорганизмов.

Консультация с педиатром перед применением любых лекарственных средств — обязательное условие. Учитывая индивидуальные особенности детского организма, необходим персонализированный подход к выбору методов обезболивания и профилактики осложнений в период прорезывания зубов.

Повышение температуры тела

Лихорадка фиксируется практически у половины детей в период прорезывания зубов. Повышение температуры тела обусловлено выделением специфических биологически активных веществ непосредственно в области роста зубной ткани. Обычно температурные показатели находятся в пределах 37,4–38 °C, длительность лихорадки не превышает 1–2 дней. При необходимости снижения температуры тела специалисты рекомендуют применять антипиретики и нестероидные противовоспалительные препараты.

Если температура тела превышает 39 °C и/или сохраняется в течение >2 дней — это является серьезным поводом для обращения к педиатру. Подобные проявления свидетельствуют о развитии осложнений или присоединении инфекции.

Почему возникает насморк?

Насморк в период прорезывания зубов развивается вследствие интенсивной работы носовых желез, которые начинают продуцировать значительно больший объем слизистого секрета. Подобные выделения являются естественным физиологическим процессом и, как правило, медицинское вмешательство не требуется.

От родителей требуется мягкое очищение носовых ходов малыша с использованием изотонических растворов на основе морской воды. Такие средства позволяют деликатно удалять избыточные выделения и создают комфортные условия для дыхания. При выраженном нарушении носового дыхания педиатры рекомендуют противоотечные препараты для местного применения.

Несмотря на то что насморк при прорезывании зубов является естественным процессом, необходимо контролировать степень его тяжести и длительность. В случае, если симптоматика становится более выраженной или сохраняется дольше установленного срока, рекомендуется консультация с педиатром.

Что делать, если ребенок кашляет?

Кашель появляется на фоне интенсивного слюноотделения и накопления слюны в верхних дыхательных путях. Как правило, он влажный, выраженность увеличивается в горизонтальном положении. Уменьшить выраженность симптомов кашля у ребенка можно с помощью ряда немедикаментозных методов, таких как:

поддержание оптимальной влажности воздуха в помещении;

регулярное проветривание;

мягкий массаж грудной клетки;

поднятие изголовья кровати.

Кашель — временный симптом, который самостоятельно проходит после завершения процесса формирования зуба. Его важно дифференцировать от кашля, вызванного респираторными заболеваниями. О вирусной или бактериальной природе заболевания свидетельствуют изменение цвета и консистенции мокроты, лихорадка, вялость и другие симптомы.

Диарея при прорезывании зубов

Взаимосвязь нарушения стула и прорезывания зубов — вопрос дискутабельный. По статистике у около 1/ 3 детей появляется диарея, длительность которой не превышает 1–3 дней. Она связана с активным слюноотделением: значительный объем слюны способствует разжижению каловых масс и повышает перистальтику кишечника. В результате частота дефекации повышается. Однако следует внимательно следить за состоянием ребенка, чтобы не пропустить диарею, вызванную другими причинами. Индикатором патологических изменений в пищеварительной системе является появление включений в кале:

обильная слизь — указывает на возможные воспалительные изменения слизистой оболочки кишечника, нарушение микробиоценоза или наличие патогенных микроорганизмов в пищеварительном тракте;

зеленый оттенок стула — фиксируется при заболеваниях печени и желчного пузыря. Изменение цвета связано с попаданием желчных кислот в кишечник. При этом желчевыделительная функция может быть сохранена частично или полностью;

прожилки крови в стуле — появляются на фоне воспалительных процессов в кишечнике, язвенных поражений и других серьезных заболеваний.

Повышенная температура тела, вялость, отказ от приема пищи и жидкости, выраженное беспокойство — все эти факторы увеличивают необходимость немедленной консультации с педиатром.