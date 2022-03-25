Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля (Aflubin® Plus Quick relief cough syrup) (573036) - инструкция по применению Медицинские изделия
Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля инструкция по применению
Характеристика
ценные основные ингредиенты алтея и меда в медицинском изделии Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля действуют как бальзам, покрывая и, тем самым, успокаивая воспаленную слизистую глотки. Растительная слизь образует физическое защитное покрытие от посторонних частиц, облегчая таким образом сухой, раздражающий кашель и позволяя слизистой восстанавливаться.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля надежно и быстро облегчит любой, связанный с простудой, сухой и влажный кашель. Кроме того, Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля помогает защитить слизистую оболочку полости рта и глотки в случае сухости. В случае напряжения голосовых связок, например из-за разговора или пения, защитный слой покрывает голосовые связки и обеспечивает длительное облегчение таких симптомов, как кашель, першение в горле и невозможность откашляться.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля — это сироп от кашля, который содержит в основном ингредиенты натурального происхождения и не содержит алкоголя.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля хорошо переносится и поэтому подходит для детей.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля подходит не только для применения днем, но также идеально подходит для применения ночью. Благодаря своему успокаивающему эффекту, он помогает иметь спокойный и восстанавливающий сон.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля успокаивает кашлевой рефлекс на стадиях сухого и влажного кашля, покрывая кашлевые рецепторы защитным слоем.
Рекомендации по использованию
для удобства дозирования прилагается мерный стакан.
Рекомендуемые дозы:
Детям в возрасте от 6 до 11 лет: 15 мл (ml) до 4 раз в сутки.
Детям в возрасте от 4 до 5 лет: 7,5 мл (ml) до 4 раз в сутки.
Детям в возрасте от 2 до 3 лет: 5 мл (ml) до 4 раз в сутки.
Детям в возрасте от 1 года: 5 мл (ml) до 3 раз в сутки.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей можно применять как днем, так и ночью.
Для достижения лучших результатов лечения рекомендуется применять средство Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей с частотой согласно рекомендациям.
Если есть сомнения или есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
Особые указания
не принимайте Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля, если у вас аллергия к алтею, меду или к любому из других ингредиентов этого медицинского изделия, указанных в разделе Состав.
В случае аллергической реакции, пожалуйста, прекратите применение средства и проконсультируйтесь с врачом.
15 мл (ml) средства Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля содержат 2,76 г (g) ксилитола. Калорийность ксилитола составляет 2,4 ккал/г (kcal/g). Ксилитол может иметь слабительный эффект.
Предупреждающие меры и меры безопасности
Применение пациентами с непереносимостью сахара. Пациенты с редкой наследственной непереносимостью фруктозы или с глюкозо-галактозной мальабсорбцией не должны принимать это средство, поскольку оно содержит мед.
Применение пациентам с сахарным диабетом. 15 мл (ml) медицинского изделия Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля облегчения содержит 0,3 ХЕ (хлебные (углеводные) единицы).
Применение во время беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять средство Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля во время беременности и кормления грудью.
Применение детям: перед применением детям в возрасте до 3 лет необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить наличие более серьезных заболеваний. Не рекомендуется применять детям в возрасте до 1 года.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, если:
– ваши симптомы не проходят или ухудшаются после 5 дней приема;
– во время применения средства Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля возникли одышка, лихорадка или гнойная мокрота.
Средство Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля содержит метил-4-гидроксибензоат и пропил-4-гидроксибензоат в качестве консервантов. Они могут вызывать аллергические реакции (возможно замедленного типа).
Условия хранения
хранить при температуре выше 25 °C. После применения плотно закройте флакон. После открытия флакона используйте средство в течение 4 недель. Храните флакон в оригинальной упаковке для защиты от света. Храните это медицинское изделие в недоступном для детей месте.