Snotty (Снотти) спрей назальный (Snotty spray nasal) (569901) - инструкция по применению Медицинские изделия
Snotty инструкция по применению
Характеристика
Snotty (Снотти) — назальный спрей, который очищает носовые ходы и пазухи, удаляя загрязняющие и раздражающие вещества. Snotty (Снотти) быстро устраняет заложенность носа при респираторных инфекциях верхних дыхательных путей и аллергиях.
Ксилитол является основным компонентом медицинского изделия. В условиях снижения pH он стабилизирует белковые структуры клеток. Благодаря осмолитическим свойствам регулирует солевой обмен на поверхности слизистой носа и носоглотки. Высокая концентрация ксилитола (12%) осложняет адгезию (прилипание) микроорганизмов к клеткам слизистой, препятствует образованию биопленок, оказывает антимикробное влияние на некоторые виды патогенов.
Ксилитол разжижает и облегчает выведение слизи, удерживает влагу, благодаря чему увлажняет и успокаивает раздраженную слизистую носа, облегчает дыхание и улучшает качество сна у пациентов с острым и хроническим течением инфекционных и аллергических заболеваний полости носа, придаточных пазух и носоглотки. Наличие ксилитола обуславливает сладкий вкус.
Концентрация компонентов медицинского изделия обуславливает гиперосмолярность раствора, благодаря чему помогает выводить избыток влаги и устранять отек слизистой носовых ходов и пазух.
Составляющие медицинского изделия не вступают в реакции с организмом человека и инертны к нему, не оказывают фармакологического, иммунобиологического и метаболического действия.
Нестерильно.
Показания Snotty
в качестве дополнительного средства при инфекционных и аллергических заболеваниях полости носа, придаточных пазух и носоглотки.
Как средство, способствующее удалению назального секрета и устранению заложенности носа при затрудненном носовом дыхании.
Для ежедневной гигиены полости носа.
Рекомендации по использованию
целевая группа (популяция). Дети от 6 мес и взрослые.
Способ применения
Перед первым использованием снять стоппер с флакона.
Использовать 2 раза в сутки — утром и вечером. При необходимости кратность приема может быть увеличена. Продолжительность использования определяют индивидуально.
Использование детьми должно осуществляться под наблюдением или с помощью взрослых.
Способ применения для взрослых:
1) перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и осторожно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос, блокируя один носовой ход пальцем;
2) снять защитный колпачок с флакона, вставить наконечник в носовой ход и выполнить 2–4 впрыска (дышать при этом через рот или задержать дыхание на вдохе), при впрыскивании в правый носовой ход голова должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево, и наоборот, голова должна быть наклонена вправо при впрыскивании спрея в левый носовой ход;
3) повторить для другого носового хода;
4) очистить с помощью чистой салфетки наконечник флакона и надеть защитный колпачок;
5) после впрыскивания спрея желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего освободить носовые ходы от разреженного секрета.
Способ применения для детей:
1) перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и осторожно освободить носовые ходы ребенка от секрета;
2) снять защитный колпачок с флакона, вставить наконечник в носовой ход (действуйте осторожно во избежание травмирования) и выполнить 2–4 впрыскивания (при этом следует предложить ребенку дышать через рот или задержать дыхание на вдохе), при впрыскивании в правый носовой ход голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево, и наоборот, голова ребенка должна быть наклонена вправо при впрыскивании спрея в левый носовой ход;
3) повторить для другого носового хода;
4) очистить с помощью чистой салфетки наконечник флакона и надеть защитный колпачок;
5) после впрыскивания спрея ребенку желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего следует посадить ребенка, чтобы он держал голову прямо, и помочь ему освободить носовые ходы от разреженного секрета.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам медицинского изделия.
Побочные эффекты
реакции повышенной чувствительности, раздражение или отек слизистой полости носа.
При возникновении каких-либо побочных реакций следует немедленно прекратить использование медицинского изделия и сообщить врачу и производителю.
Особые указания
ограничения, меры предосторожности и предупреждения
– Используйте Snotty (Снотти) в соответствии с инструкцией по применению. Не используйте иные способы, отличные от изложенных в данном руководстве по применению медицинского изделия. Проконсультируйтесь с врачом перед применением, если у вас есть вопросы.
– Не используйте один флакон для нескольких пациентов. Использование одного флакона более чем одним человеком может вызвать распространение инфекции.
– Не используйте одновременно с другими средствами для интраназального введения. При необходимости интраназального применения другого медицинского изделия или лекарственного средства следует сделать промежуток между их использованием не менее 15 мин.
– Не нагревайте флакон. При хранении в холодильнике перед применением следует выдержать изделие в течение 15–30 мин при комнатной температуре.
– Не смешивайте с какими-либо растворами, лекарственными средствами и т.п.
– Отсутствуют доступные клинические данные об эффективности и переносимости медицинского изделия в период беременности и кормления грудью. Этой категории пациентов следует проконсультироваться с лечащим врачом перед применением медицинского изделия.
– Упаковка медицинского изделия содержит небольшие пластиковые детали, которые могут проглотить маленькие дети. Во избежание опасности аспирации медицинское изделие следует хранить в недоступном для детей месте.
– Перед использованием медицинского изделия проверьте целостность упаковки и срок годности. Не используйте изделие, если повреждена первичная упаковка или истек срок годности.
– Утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов.
Взаимодействия
несовместимость. Не обнаружено.
Передозировка
о случаях передозировки не сообщалось.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке в защищенном от солнечных лучей месте при температуре до 25 °C. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности после вскрытия упаковки — 6 мес.