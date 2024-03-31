целевая группа (популяция). Дети от 6 мес и взрослые.

Способ применения

Перед первым использованием снять стоппер с флакона.

Использовать 2 раза в сутки — утром и вечером. При необходимости кратность приема может быть увеличена. Продолжительность использования определяют индивидуально.

Использование детьми должно осуществляться под наблюдением или с помощью взрослых.

Способ применения для взрослых:

1) перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и осторожно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос, блокируя один носовой ход пальцем;

2) снять защитный колпачок с флакона, вставить наконечник в носовой ход и выполнить 2–4 впрыска (дышать при этом через рот или задержать дыхание на вдохе), при впрыскивании в правый носовой ход голова должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево, и наоборот, голова должна быть наклонена вправо при впрыскивании спрея в левый носовой ход;

3) повторить для другого носового хода;

4) очистить с помощью чистой салфетки наконечник флакона и надеть защитный колпачок;

5) после впрыскивания спрея желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего освободить носовые ходы от разреженного секрета.

Способ применения для детей:

1) перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и осторожно освободить носовые ходы ребенка от секрета;

2) снять защитный колпачок с флакона, вставить наконечник в носовой ход (действуйте осторожно во избежание травмирования) и выполнить 2–4 впрыскивания (при этом следует предложить ребенку дышать через рот или задержать дыхание на вдохе), при впрыскивании в правый носовой ход голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена влево, и наоборот, голова ребенка должна быть наклонена вправо при впрыскивании спрея в левый носовой ход;

3) повторить для другого носового хода;

4) очистить с помощью чистой салфетки наконечник флакона и надеть защитный колпачок;

5) после впрыскивания спрея ребенку желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 мин, после чего следует посадить ребенка, чтобы он держал голову прямо, и помочь ему освободить носовые ходы от разреженного секрета.