Пинцеты

Пинцет Славна стерильный (Tweezers Slavna sterile)

ПИНЦЕТ МАЛЫЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 9,70 грн
в 2 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Технокомплекс Фирма
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия