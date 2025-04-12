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Рубашка для роженицы Славна стерильная (Shirt for childbirth Slavna sterile)

РУБАШКА ДЛЯ РОЖЕНИЦЫ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНАЯ размер L (50-52) смс 35 г/м2 №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 60,50 грн
в 3 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Технокомплекс Фирма
Форма выпуска
Размер l (50-52)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия