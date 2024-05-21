Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеТонометрыкомплектующие к тонометрамАдаптер Лонгевита (Longevita adapter) Адаптер Лонгевита (Longevita adapter) (568163) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 229,40 грн Без рецепта 1 шт от 229,40 грн В наличии в 27 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Longevita Форма выпуска Geo061t-0610 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия комплектующие к тонометрам