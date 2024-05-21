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Адаптер Лонгевита (Longevita adapter) (568163) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Адаптер Лонгевита (Longevita adapter)
Цена в городе Киев
от 229,40 грн
Без рецепта
1 шт от 229,40 грн
В наличии в 27 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Geo061t-0610
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
комплектующие к тонометрам