Медицинские изделияСтоматологические и зубопротезные инструменты и материалыИнструменты стоматологическиеБоры алмазные Мани (Mani diamond burs) Боры алмазные Мани (Mani diamond burs) (567051) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 58,56 грн Без рецепта 1 шт от 58,56 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +5 В наличии в 2 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Мани, Инк. Форма выпуска Fo-32с Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Инструменты стоматологические