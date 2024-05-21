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Боры алмазные Мани (Mani diamond burs) (567051) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Боры алмазные Мани (Mani diamond burs)
Цена в городе Киев
от 58,56 грн
Без рецепта
1 шт от 58,56 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 2 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Fo-32с
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Инструменты стоматологические