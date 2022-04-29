Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияГели/кремыгели/кремы для лечения и профилактикиБлизан (Blizan) Близан (Blizan) (566367) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 305,29 грн Без рецепта 1 шт от 305,29 грн 1 шт от 690,30 грн В наличии в 118 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Aristo Pharma Форма выпуска Гель Объем 15 мл Медицинские изделия гели/кремы для лечения и профилактики Регистрационное удостоверение 1 от 29.04.2022