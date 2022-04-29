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Близан (Blizan) (566367) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Близан (Blizan)
Цена в городе Киев
от 305,29 грн
Без рецепта
1 шт от 305,29 грн 1 шт от 690,30 грн
В наличии в 118 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гель
Объем
15 мл
Медицинские изделия
гели/кремы для лечения и профилактики
Регистрационное удостоверение
1 от 29.04.2022