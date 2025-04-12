Киев
О товаре
Цены
Маски
Защитный щиток Волес (Protective shield Voles)
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от
100,00
грн
в 1 аптеке других городов
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Характеристики
Производитель
Допомога-I
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Маски
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
100,00
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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