Маски

Защитный щиток Волес (Protective shield Voles)

Защитный щиток (экран) ВОЛЕС для защиты личности медицинского персонала №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 100,00 грн
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Характеристики
Производитель
Допомога-I
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия