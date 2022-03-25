не принимайте Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля, если у вас аллергия к алтею, меду или к любому из других ингредиентов этого медицинского изделия, указанных в разделе Состав.

В случае аллергической реакции, пожалуйста, прекратите применение средства и проконсультируйтесь с врачом.

15 мл (ml) средства Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля содержат 2,76 г (g) ксилитола. Калорийность ксилитола составляет 2,4 ккал/г (kcal/g). Ксилитол может иметь слабительный эффект.

Предупреждающие меры и меры безопасности

Применение пациентами с непереносимостью сахара. Пациенты с редкой наследственной непереносимостью фруктозы или с глюкозо-галактозной мальабсорбцией не должны принимать это средство, поскольку оно содержит мед.

Применение пациентам с сахарным диабетом. 15 мл (ml) медицинского изделия Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля облегчения содержит 0,3 ХЕ (хлебные (углеводные) единицы).

Применение во время беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять средство Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля облегчение во время беременности и кормления грудью.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, если:

– ваши симптомы не проходят или ухудшаются после 5 дней приема;

– во время применения средства Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля облегчение возникли одышка, лихорадка или гнойная мокрота.

Средство Афлубин Плюс Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля содержит метил-4-гидроксибензоат и пропил-4-гидроксибензоат в качестве консервантов. Они могут вызывать аллергические реакции (возможно замедленного типа).