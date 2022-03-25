Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля (Aflubin® Plus Quick relief Junior cough syrup) (564596) - инструкция по применению Медицинские изделия
Афлубин Плюс Быстрое облегчение для детей сироп от кашля инструкция по применению
Характеристика
ценные основные ингредиенты алтея и меда в медицинском изделии Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля действуют как бальзам, покрывая и, тем самым, успокаивая воспаленную слизистую глотки. Растительная слизь образует физическое защитное покрытие от посторонних частиц, облегчая таким образом сухой, раздражающий кашель и позволяя слизистой восстанавливаться.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля надежно и быстро облегчит любой, связанный с простудой, сухой и влажный кашель. Кроме того, Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля помогает защитить слизистую оболочку полости рта и глотки в случае сухости. В случае напряжения голосовых связок, например из-за разговора или пения, защитный слой покрывает голосовые связки и обеспечивает длительное облегчение таких симптомов, как кашель, першение в горле и невозможность откашляться.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля — это сироп от кашля, который содержит в основном ингредиенты натурального происхождения и не содержит алкоголя.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля хорошо переносится и поэтому подходит для детей.
Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля подходит не только для применения днем, но также идеально подходит для применения ночью. Благодаря своему успокаивающему эффекту, он помогает иметь спокойный и восстанавливающий сон.
Рекомендации по использованию
для удобства дозирования прилагается мерный стакан.
Рекомендуемые дозы рекомендуемые дозы:
Взрослым и подросткам от 12 лет: 15 мл (ml) 4 раза в сутки.
Детям до 12 лет применение этого медицинского изделия не рекомендуется.
Для достижения лучших результатов лечения рекомендуется принимать медицинское изделие Афлубин Плюс Быстрое облегчение регулярно согласно рекомендациям.
Если есть сомнения или у вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
Особые указания
не принимайте Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля, если у вас аллергия к алтею, меду или к любому из других ингредиентов этого медицинского изделия, указанных в разделе Состав.
В случае аллергической реакции, пожалуйста, прекратите применение средства и проконсультируйтесь с врачом.
15 мл (ml) средства Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля содержат 2,76 г (g) ксилитола. Калорийность ксилитола составляет 2,4 ккал/г (kcal/g). Ксилитол может иметь слабительный эффект.
Предупреждающие меры и меры безопасности
Применение пациентами с непереносимостью сахара. Пациенты с редкой наследственной непереносимостью фруктозы или с глюкозо-галактозной мальабсорбцией не должны принимать это средство, поскольку оно содержит мед.
Применение пациентам с сахарным диабетом. 15 мл (ml) медицинского изделия Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля облегчения содержит 0,3 ХЕ (хлебные (углеводные) единицы).
Применение во время беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять средство Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля облегчение во время беременности и кормления грудью.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, если:
– ваши симптомы не проходят или ухудшаются после 5 дней приема;
– во время применения средства Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля облегчение возникли одышка, лихорадка или гнойная мокрота.
Средство Афлубин Плюс Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля содержит метил-4-гидроксибензоат и пропил-4-гидроксибензоат в качестве консервантов. Они могут вызывать аллергические реакции (возможно замедленного типа).
Взаимодействия
если вы принимаете другие лекарства, рекомендуется принимать их за ½–1 ч до или после приема средства Афлубин Плюс Быстрое облегчение сироп от кашля.
Условия хранения
хранить при температуре выше 25 °C.
После применения плотно закройте флакон.
После открытия флакона используйте средство в течение 4 недель.
Храните флакон в оригинальной упаковке для защиты от света.
Храните это медицинское изделие в недоступном для детей месте.