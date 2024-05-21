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Градия директ (Gradia direct) (563846) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Градия директ (Gradia direct)
Цена в городе Киев
от 1039,17 грн
Без рецепта
1 шт от 1039,17 грн 1 шт от 1086,55 грн 1 шт от 1017,27 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 1 аптеке других городов
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Форма выпуска
Р-а2
Вес
4 г
Медицинские изделия
Материалы стоматологические