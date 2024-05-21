Медицинские изделияСтоматологические и зубопротезные инструменты и материалыМатериалы стоматологическиеГрадия директ (Gradia direct) Градия директ (Gradia direct) (563846) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 1039,17 грн Без рецепта 1 шт от 1039,17 грн 1 шт от 1086,55 грн 1 шт от 1017,27 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +5 В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель GC CORPORATION Форма выпуска Р-а2 Вес 4 г Медицинские изделия Материалы стоматологические