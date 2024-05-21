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Блокнот для смешивания (Mixing pad) (563294) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Блокнот для смешивания (Mixing pad)
Цена в городе Киев
от 82,63 грн
Без рецепта
1 шт от 82,63 грн 1 шт от 50,76 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 2 аптеках других городов
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Форма выпуска
100 х 160 мм
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Прочие стоматологические средства