Медицинские изделияСтоматологические и зубопротезные инструменты и материалыПрочие стоматологические средстваБлокнот для смешивания (Mixing pad) Блокнот для смешивания (Mixing pad) (563294) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 82,63 грн Без рецепта 1 шт от 82,63 грн 1 шт от 50,76 грн 1 шт Нет в наличии 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 2 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ЛАТУС Форма выпуска 100 х 160 мм Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Прочие стоматологические средства