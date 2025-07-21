Средства для ухода за полостью рта

Зубная щетка детская Лакалут до 4 лет

ЗУБНАЯ ЩЕТКА ДЕТСКАЯ "ЛАКАЛУТ ДО 4 ЛЕТ" №1
Цены в Киев
от 77,44 грн
в 179 аптеках
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Характеристики
Производитель
Натурпродукт-Вега
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Регистрация
12.2-18-3/18391 от 02.11.2021