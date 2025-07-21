Киев
О товаре
Цены
Средства для ухода за полостью рта
Зубная щетка детская Лакалут до 4 лет
Цены в
Киев
от
77,44
грн
в 179 аптеках
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Характеристики
Производитель
Натурпродукт-Вега
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Средства для ухода за полостью рта
Регистрация
12.2-18-3/18391 от 02.11.2021
Цены в
Киев
от
77,44
грн
в 179 аптеках
Найти в аптеках
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