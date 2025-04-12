емкости для сбора кала стерильные

Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Емкость для забора кала Tiramed стерильн. №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 11,10 грн
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Характеристики
Производитель
Гемопласт
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия