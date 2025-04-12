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Наборы/емкости для биологических материалов
Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)
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от
7,30
грн
в 4 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Гемопласт
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Медицинские изделия
Наборы/емкости для биологических материалов
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
7,30
грн
в 4 аптеках других городов
Найти в аптеках
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