Наборы/емкости для биологических материалов

Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл стерильн. №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 7,30 грн
в 4 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Гемопласт
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Медицинские изделия