БРИОМОСС СПРЕЙ С АЛТЕЕМ (BRIOMOSS SPRAY WITH ALTHEA) (561496) - инструкция по применению Медицинские изделия
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БРИОМОСС СПРЕЙ С АЛТЕЕМ инструкция по применению
Характеристика
Бриомосс Спрей с Алтеем — это медицинское изделие в форме спрея для горла, которое при использовании покрывает слизистую оболочку полости рта и горла. Экстракт исландского мха и другие компоненты создают мукоадгезивную пленку, защищающую от раздражающего воздействия внешних факторов, таких как бактерии или вирусы.
Медицинское изделие содержит натуральные экстракты исландского мха и алтея лекарственного, богатые вяжущими веществами, которые покрывают слизистую оболочку полости рта и горло, защищая чувствительные нервные окончания (отвечающие за ощущение боли в горле и кашель).
Благодаря вышеперечисленным свойствам ингредиентов средство защищает горло, восстанавливает равновесие раздраженной и сухой слизистой оболочки и уменьшает неприятные ощущения, связанные с сухим кашлем и охриплостью.
Медицинское изделие спрей для горла Бриомосс Спрей с Алтеем используется для защиты и увлажнения слизистой оболочки полости рта и горла. За счет экстракта исландского мха и других компонентов поддерживается защита и увлажнение слизистой оболочки полости рта и горла, уменьшается ощущение сухости, жжения, боль в горле, особенно во время глотания. Также уменьшает выраженность симптомов сухого кашля и охриплости.
Рекомендуется использовать для:
– поддержки защиты слизистых оболочек при воспалении полости рта и горла различного происхождения (например фарингите, тонзиллите или афтозном стоматите);
– уменьшения дискомфорта, связанного с сухим кашлем и охриплостью;
– для людей, интенсивно нагружающих голосовые связки (учителя, преподаватели, певцы, дикторы и т.п.);
– для людей с сухостью полости рта;
– для людей, которые подвергаются воздействию особо опасных внешних факторов, таких как сухой, кондиционированный, холодный или загрязненный воздух.
Рекомендации по использованию
медицинское изделие следует использовать в соответствии с инструкцией по использованию.
Дозировка. Дети в возрасте старше 1 года: 1–2 распыления на заднюю стенку полости рта несколько раз в сутки.
Взрослые: 2–3 распыления на заднюю стенку полости рта несколько раз в сутки.
Не использовать изделие по истечении срока годности, указанного на упаковке. Не использовать изделие при повреждении упаковки.
В случае каких-либо сомнений или если симптомы сохраняются дольше, рекомендуется обратиться к врачу.
Способ использования. Для перорального использования. Перед использованием хорошо встряхнуть. Средство следует распылить на заднюю стенку полости рта после еды. Из соображений гигиены и избегания возможного перенесения инфекции рекомендуется использовать одну бутылку для одного человека. Из соображений безопасности не следует использовать аппликатор не по назначению.
Использовать у детей в возрасте от 1 года. Медицинское изделие следует использовать под наблюдением взрослых.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к ингредиентам продукта.
Не использовать у детей до 1 года.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.