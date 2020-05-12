Бриомосс Спрей с Алтеем — это медицинское изделие в форме спрея для горла, которое при использовании покрывает слизистую оболочку полости рта и горла. Экстракт исландского мха и другие компоненты создают мукоадгезивную пленку, защищающую от раздражающего воздействия внешних факторов, таких как бактерии или вирусы.

Медицинское изделие содержит натуральные экстракты исландского мха и алтея лекарственного, богатые вяжущими веществами, которые покрывают слизистую оболочку полости рта и горло, защищая чувствительные нервные окончания (отвечающие за ощущение боли в горле и кашель).

Благодаря вышеперечисленным свойствам ингредиентов средство защищает горло, восстанавливает равновесие раздраженной и сухой слизистой оболочки и уменьшает неприятные ощущения, связанные с сухим кашлем и охриплостью.

Медицинское изделие спрей для горла Бриомосс Спрей с Алтеем используется для защиты и увлажнения слизистой оболочки полости рта и горла. За счет экстракта исландского мха и других компонентов поддерживается защита и увлажнение слизистой оболочки полости рта и горла, уменьшается ощущение сухости, жжения, боль в горле, особенно во время глотания. Также уменьшает выраженность симптомов сухого кашля и охриплости.

Рекомендуется использовать для:

– поддержки защиты слизистых оболочек при воспалении полости рта и горла различного происхождения (например фарингите, тонзиллите или афтозном стоматите);

– уменьшения дискомфорта, связанного с сухим кашлем и охриплостью;

– для людей, интенсивно нагружающих голосовые связки (учителя, преподаватели, певцы, дикторы и т.п.);

– для людей с сухостью полости рта;

– для людей, которые подвергаются воздействию особо опасных внешних факторов, таких как сухой, кондиционированный, холодный или загрязненный воздух.