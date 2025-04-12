Зажимы

Зажим по Беби-Криле кровоостанавливающий изогнутый (Clip on Baby-Crile hemostatic curved)

Зажим по Baby-Crile кровоостанавливающий изогнутый SURGIWELOMED 16 см 14-0620 №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 151,63 грн
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Характеристики
Производитель
Surgiwell
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия