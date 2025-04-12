Киев
О товаре
Цены
Зажимы
Зажим по Беби-Криле кровоостанавливающий изогнутый (Clip on Baby-Crile hemostatic curved)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
151,63
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Surgiwell
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Зажимы
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
151,63
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню