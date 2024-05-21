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Весы диагностические (Scales diagnostic) (558533) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Весы диагностические (Scales diagnostic)
Цена в городе Киев
от 2195,89 грн
Без рецепта
1 шт от 2195,89 грн 1 шт от 2333,92 грн 1 шт от 2998,52 грн 1 шт от 2981,17 грн
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В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Bf 220
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Весы