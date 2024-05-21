Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеПриборы и аппараты медицинскиеВесыВесы диагностические (Scales diagnostic) Весы диагностические (Scales diagnostic) (558533) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 2195,89 грн Без рецепта 1 шт от 2195,89 грн 1 шт от 2333,92 грн 1 шт от 2998,52 грн 1 шт от 2981,17 грн Больше +1 В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Beurer GmbH Форма выпуска Bf 220 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Весы